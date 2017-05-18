روبرت مولر مدعيا وترامب يأمل الإنتهاء من التحقيق

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عين مدعيا خاصا في تحقيق حول “مساعي الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأمور ذات صلة.”

وأعلن مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في بيان تعيين مولر في هذا المنصب وقال: “إن “قراري لا يعني ان هناك جرائم ارتكبت او ان هناك ملاحقات يجب ان تتم”، مشددا على انه “نظرا الى فرادة الظروف الراهنة فان المصلحة العامة تقتضي مني ان اضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية تجاه هرمية السلطة الاعتيادية”.​

من جهته، أمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ان يتم الانتهاء “سريعا” من التحقيق بشأن احتمال وجود تواطؤ بين روسيا ومقربين منه.