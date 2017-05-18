الحريري إلى قمّة الرياض: مواقفي علنية ومعروفة

بعد عملية مدّ وجزر سياسي وإعلامي على ضفاف الدعوة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية نهاية الأسبوع في الرياض، وسط ما برز خلال هذه العملية من محاولات مسرحية ومصلحية مفتعلة ومكشوفة للاصطياد في مياه علاقته الصافية والمتينة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وضع رئيس مجلس الوزراء النقاط فوق حروف بعض الاستفسارات عن هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء أمس، ليشدد على كونه يذهب إلى قمة الرياض ليمثل لبنان وليعبّر عن مواقفه “العلنية والمعروفة” إزاء ملف الإرهاب.

وفي التفاصيل، كما نقلتها مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنه وبينما أثار الوزير علي قانصو الموضوع من منطلق إبداء خشيته من “استهداف حزب الله” خلال القمة، ردّ الوزير علي حسن خليل بتأكيد “الثقة بحرص الرئيس الحريري على مصلحة البلد” داعياً إلى الاقتداء بالمثل القائل: “ما توصي حريص”، الأمر الذي أيده فيه الوزير مروان حماده مشدداً على كون الحريري “أحرص الناس وأعلمهم بالتوازنات اللبنانية”. وعلى الأثر، كانت مداخلة لرئيس مجلس الوزراء أوضح فيها أنّ قمة الرياض هي في واقع الحال “ثلاث قمم متتالية، قمة سعودية – أميركية، قمة خليجية – أميركية، وقمة عربية – إسلامية – أميركية”، لافتاً الانتباه إلى أنّ لبنان سيُشارك في القمة الموسعة التي ستبحث سبل مكافحة الإرهاب وأردف قائلاً: “نحن في هذا الموضوع سنعبّر عن مواقفنا نفسها الرسمية والعلنية والمعروفة”. ورداً على بعض الاستفسارات الوزارية حول ما إذا كان متوافقاً مع عون حول موضوع المشاركة في هذه القمة، اكتفى الحريري بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل سيكون في عداد الوفد الرسمي المرافق له إلى الرياض.