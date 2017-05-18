الحريري: إصرار حكومي على تفعيل العمل التنموي في كل المناطق اللبنانيّة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إصرار الحكومة اللبنانية على تفعيل العمل التنموي في كل المناطق في لبنان، على أن يتم تحديد المشاريع وفق أولويات لتنفيذها على مراحل.

وشدد خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات والذي خُصص اليوم لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان على أن يتم تكوين صورة واضحة عن المشاريع المطلوب تنفيذها في مختلف المحافظات، قبل انعقاد مجلس الوزراء في كل منطقة من المناطق وإقرار المشاريع الأكثر أهمية.

وكان الاجتماع قد عقد في السراي الكبير برئاسة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي شدد على أهمية إجتماعات اللجنة الفنية لما تؤدي إليه من إيجابيات لتجميع المشاريع وتركيز عمل مجلس الوزراء عليها وتنفيذها وفق الأولويات وبرنامج زمني محدد.

وتمحور البحث في قضاء المتن على موضوعين أساسيين هما إنشاء غرفة عمليات لتفعيل التنسيق بين الوزارات منعًا لحصول تضارب في توقيت تنفيذ المشاريع، وتحديد موقع لمحطة التكرير في برج حمود.

كما تمّ تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوازرات فشملت مواضيع طرقات المتن السريع، انطلياس- بكفيا، الطريق الساحلي، والبوشرية، الرابيه، النقاش، بكفيا، بسكنتا، مزرعة يشوع، الخنشارة، بولونيا وبعبدات. وبحثت اللجنة بمواضيع تتعلق بقانون البناء وتعديل بعض الشروط فيه، كما تم البحث في مواضيع النقل المشترك، محطات التكرير، وشبكات الصرف الصحي، وانشاء خزانات لمياه الشفه وتحديث شبكات المياه الموجودة، وتحديث شبكات الانارة، اقنية تصريف مياه الامطار، سد المنزول، تنظيف مجاري الانهار، المستشفيات الحكومية، ومواضيع بيئية، المدارس، النازحين، المساحات الخضراء، وحرائق الغابات، وغيرها من المواضيع التي تهم القضاء.

وتمّ إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظّم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

وسترفع اللجنة توصياتها إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ غسان حاصباني ليُصار إلى متابعة تنفيذها عبر إجتماعات تنسيقية أخرى قبل 29 آيار 2017 ليتمّ عرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري.

وستعقد اللجنة إجتماعها المقبل المخصص لمحافظة الجنوب ومن ثم المناطق الأخرى.