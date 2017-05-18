سلسلة لقاءات للحريري في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي مهند هادي يرافقه مدير مكتب بيروت دومينيك هينريك ونائبه بول سكوكزيلاس في حضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون اللاجئين الدكتور نديم المنلا وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع التي ينفذها البرنامج والمتعلقة بمساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات المضيفة لهم والمشاريع المتعلقة بالطبقة الاجتماعية التي تعاني من الفقر المدقع.

ثم استقبل الرئيس الحريري وفداً من اتحاد النقابات والمؤسسات السياحية في لبنان برئاسة النقيب بيار الاشقر وتسلم منه مجموعة مطالب واقتراحات ومشاريع طويلة وقصيرة الامد من شأن تنفيذها ان يسهم في تعزيز وتفعيل القطاع السياحي في لبنان.

بعد الاجتماع قال الاشقر: اطلعنا دولة الرئيس على واقع السياحة الحالي، وشددنا على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والادارات المعنية بسبب وجود قلة تنسيق بين الوزارات، مع اهمية وضع رؤية موحدة داخل مجلس الوزراء لنتمكن من الوصول الى النتائج المرجوة .

كما والتقى الرئيس الحريري وفدا من الطلاب الفائزين بجوائز مسابقة “اراب ستيودانت ستار باك 2017” وهي اول مسابقة في المنطقة العربية تهدف الى تشجيع الابتكار في مجال التعبئة والتغليف و تنظم بالتعاون ما بين منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وتطوير الصناعة ومركزها فيينا والمركز اللبناني للتغليف، ويشارك فيها اكثر من الف طالب من 13 دولة عربية.