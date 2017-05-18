سلسلة لقاءات لجعجع في معراب





استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفداً من بلدية عبرا برئاسة رئيس البلدية ادغار المشنتف، في حضور منسق صيدا الزهراني في الحزب ادغار مارون ومختار البلدة الياس بطرس ورئيس مركز عبرا.

وعرض الوفد مع جعجع الشؤون الإنمائية والاجتماعية، فضلاً عن الوضع الانتخابي في المنطقة.

من جهة أخرى، التقى جعجع ملكة جمال كسروان ماري ايلينا أبو جودة وعائلتَها، في حضور منسق كسروان – الفتوح في الحزب د. جوزف خليل، الدكتور زياد معلوف والإعلامي طوني نصار.