ترامب سعى للتواصل مع بوتين بشكل سري

تتوالى فصول قضية تواصل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا، خلال حملته لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني الفائت.

فقد كشف تقرير جديد لـ”رويترز”، أوردته “ذي إندبندت البريطانية” اليوم الخميس، أنّ فريق حملة ترامب، أجرى اتصالات مع روسيا 18 مرة على الأقل، خلال السباق الرئاسي، وبشكل سري.

ولفت التقرير إلى أنّ هذه الاتصالات بقيت “سريّة” من قبل الحملة، ولكن يجري الآن استعراضها كجزء من تحقيق الكونغرس الأميركي، ومكتب التحقيق الفيدرالي “إف بي آي”، في علاقة ترامب مع روسيا.

وركّزت تلك الاتصالات، بين أعضاء من فريق حملة ترامب، ومسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، على إنشاء قنوات خاصة للاتصال بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ومن شأن هذا الأمر، أن يسمح للطرفين بالتواصل، من دون ضرورة إشراك مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة.