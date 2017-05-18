واشنطن تخشى تحوّل الأزمة في فنزويلا إلى صراع على غرار سوريا

دولياتالخميس 18 أيار 2017 واشنطن تخشى تحوّل الأزمة في فنزويلا إلى صراع على غرار سورياحذرت الولايات المتحدة الاربعاء الامم المتحدة من خطر أن تتحول الازمة السياسية في فنزويلا الى صراع واسع النطاق مماثل للوضع في سوريا وجنوب السودان.وقُتل ما لا يقل عن 43 شخصا في الاسابيع الاخيرة في اشتباكات بين القوات الفنزويلية والمعارضين للرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد. وكانت واشنطن طلبت عقد مشاورات خلال جلسة مغلقة لمجلس الامن، رغم اعتراضات اعضاء اخرين في المجلس اعتبروا ان الازمة في كراكاس لا تمثل تهديدا للامن الدولي.كلمات مفتاحية:الأزمة في فنزويلاسورياواشنطنالمصدر: وكالات