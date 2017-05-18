منخفض جوي يسيطر على لبنان مسحوب بأمطار وبرق

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق متقطع، تشتد ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

يتقلب الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم مع اقتراب منخفض جوي موجود حاليا فوق اليونان ويبلغ ذروة تأثيره ليل الجمعة صباح السبت.

الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق متقطع، تشتد ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد أحيانا. اما السبت فيكون غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد، كما تنشط الرياح.

الحرارة على الساحل من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 20 درجة، في الارز من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 12 و40 كلم/س.

لإنقشاع جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و80 %.

حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

الضغط الجوي 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس: 19:34