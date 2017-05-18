قاطيشا: أهداف الجيش تتناقض تماما مع أهداف “حزب الله”

استبعد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أي رابط بين المعارك المندلعة بين الجيش وجبهة النصرة وبين المسار التفاوضي بينها وبين “حزب الله”، مؤكدا “أن أهداف الجيش تتناقض تماما مع أهداف حزب الله، فالجيش ينفذ مهمته في محاربة الجماعات الإرهابية انطلاقا من توجهاته الوطنية، في حين أن أهداف الحزب تخضع لاعتبارات لا علاقة لها بمصلحة لبنان”.