الجبير: لن نفرض إرتداء الزي الإسلامي على ميلانيا ترامب

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الخبير أن الرياض لا تعتزم فرض إرتداء الزي الإسلامي على زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب ، عند زيارة الزوجين للسعودية يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مجيبا على سؤال ما إذا كان ينبغي على زوجة الرئيس الأميركي ارتداء ملابس تتماشى مع التقاليد الإسلامية خلال زيارتها للرياض: إن السلطات السعودية عادة لا تطالب التقيد بطريقة معينة للملبس، مؤكدا: “يقترحون علينا ونرحب بأي من طرق الملبس”.

ومن المقرر أن تكون السعودية المحطة الأولى لأولى جولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية منذ توليه مقاليد الأمور في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، حيث من المقرر أن يصل الرياض يوم غد السبت.