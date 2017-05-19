بالصور: ولادة طفلة بالشعر الأبيض

أثارت طفلة ولدت بشعر أبيض ضجة عبر الإنترنت بسبب تشبيهها بشخصية ” دينيريس” من مسلسل لعبة العروش.

ولدت ” ديفينا سميث”، من ميسيسيبي بشعر أبيض كالثلج، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعاني من البرص الجزئي، وهو حالة وراثية نادرة ما يتسبب في عدم وجود ألوان للشعر أو العينين وكذلك الجلد.

تصيب تلك الحالة خمسة من كل 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا، وحازت صورة المولودة على آلاف المشاهدات منذ نشر الأم “جيسيكا سميث” صورها عبر الإنترنت.