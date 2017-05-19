بالفيديو: إشكال كبير في البداوي وإشهار اسلحة أثناء زيارة المشنوق

وقع اشكال كبير في منطقة البداوي امام مدرسة كولدج انترناشيونال اثناء قيام وزير الداخلية نهاد المشنوق بزيارة الى طرابلس.

فبناء لشهود عيان، وأثناء قيام المشنوق بزيارة الى البداوي، وقع الإشكال وجرى خلال إشهاراً للمسدسات بين مجموعات كبيرة من الشبان، مما ادى الى انسحاب المشنوق على عجل .

ويذكر ان زيارة المشنوق الى طرابلس تاتي وسط سخط شعبي مما آل اليه ملف الموقوفين الاسلاميين من جهة، وبعد اتهام ابناء محاور القتال في باب التبانة وزير الداخلية بالغدر بهم وتسليمهم للعدالة بعدما كانوا قد تلقوا تطمينات ان هذا الامر لن حدث ابدا من جهة اخرى. (بحسب صفحة وينيه الدولة).