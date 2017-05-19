توقيف سوريين في البقاع

أوقفت مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدولة المدعو (أحمد .ش.م)، سوري الجنسيّة، لقيامه بتصوير دوريتها أثناء تنفيذ مداهمة وبثّها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وتبيّن من خلال التّحقيق معه أنه قام بمساعدة رفاقٍ له، بجمع معلومات وصور لصالح فصائل في المعارضة السّورية. تمّ توقيف أحد شركائه ويُدعى (أحمد.ع.ر) سوري الجنسيّة الذي إعترف بما نُسب إليه.

وبمراجعة النّائب العام الإستئنافي في البقاع، أودع الموقوفان بواسطة مكتب مكافحة الإرهاب في الشرطة القضائيّة، وتمّ تسليم الهاتف الخليوي العائد للموقوف (أحمد.ش.م) إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي .والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد المجموعة.