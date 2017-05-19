جبور: المساحة المشتركة الموجودة بين الفرقاء قائمة على النسبية

أوضح رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور ان المساحة المشتركة الجديدة الموجودة اليوم بين الفرقاء قائمة على النسبية، لافتاً الى ان الخلاف اليوم يكمن في ثلاث نقاط وهي: توزيع الدوائر، الصوت التفضيلي على القضاء، ونقل بعض المقاعد.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، اعتبر جبور انه في هذه اللحظة ثمة فرصة تاريخية لتسوية انتخابية تمنع المحادل من ان تنعكس سلباً على صحة التمثيل، والا فإننا ذاهبون اما الى الفراغ الذي سيؤدي الى فوضى دستورية او الى قانون الستين الذي يعد كارثة انتخابية وطنية.

جبور اكد ان العلاقة بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” متكاملة بالنسبة للملف الانتخابي وهي الوحيدة القادرة على إستعادة الدور السياسي المسيحي، معولاً في الوقت عينه على دور رئيس الجمهورية الذي عليه ان يتدخل من أجل التوصل للقانون المطلوب.

ورأى جبور ان الجو غير سليم ولا يدفع الى التفاؤل للوصول الى قانون انتخابي لأسباب تتعلق بإيقاف الدينامية الوطنية المسيحية التي انطلقت مع انتخاب الرئيس عون.