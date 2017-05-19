ملفات الفساد إلى الواجهة.. والبطل ملف الإتصالات

عادت ملفات الفساد إلى الواجهة مجددا مع قرار وزير الإتصالات جمال الجراح الأسبوع الماضي، الذي أعطى بموجبه شركة واحدة وحصريا، وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء منذ 17 عاما، حق مد الألياف الضوئية في كل لبنان، وأثار القرار موجة من الانتقادات ذهبت إلى حد اتهام الوزير بالفساد، ووقوف مستفيدين مقربين من حزبين كبيرين مشاركين في السلطة خلفه.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “قرار الوزير سيمكن شركة “غلوبال داتا سرفيسز”، التي تعد جزءا من كارتيل واسع، من التحكم في قطاع الإنترنت السريع وجميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية المتصلة به، وسيدر بالتالي مئات ملايين الدولارات كأرباح مباشرة وغير مباشرة”.

واستغربت المصادر تفسها، أن “يمر القرار مرور الكرام، خصوصا مع بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ، الذي وعد بمحاربة الفساد وإستئصاله من جذوره”.