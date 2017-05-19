الإيرانيون يدلون بأصواتهم… وخامنئي: على الجميع أن يصوت وفي الساعات الأولى

بدأ الإيرانيون، صباح الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد حملة ضارية بين الرئيس حسن روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي، بعد انسحاب معظم المرشحين وانحسار المنافسة بينهما.

وأعلن مرشد إيران علي خامنئي بعد أن أدلى بصوته “الكل يجب أن يصوت في هذه الانتخابات المهمة وأن يصوت في الساعات الأولى.”

وتُجرى هذه الانتخابات التي دُعي 56,4 مليون ناخب إلى المشاركة فيها، بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة.

ويُعتبر ذلك خبراً سارّاً للرئيس روحاني الذي انتُخب عام 2013 وقضى معظم فترة ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسياً واقتصادياً.