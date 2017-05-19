محلياتالجمعة 19 أيار 2017 عزل مخرجي “سركيس حمدون” و”وكرم الأخرس” في دائرة طرابلس تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل مخرج “سركيس حمدون” في دائرة طرابلس لمدة أسبوعين بدءا من تاريخ 20/5/2017 ومخرج “وكرم الأخرس” من 24/5/2017 ولغاية 26/5/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة بعد الظهر، وذلك من أجل أعمال تأهيل وصيانة وربط مخارج مطمورة مستحدثة مؤخرا للمنطقة.وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من هذين المخرجين لا سيما منطقة المنية ومحيطها.كلمات مفتاحية:كهرباء لبنانالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية