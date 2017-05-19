استطلاع للرأي يعطي حزب ماكرون الغالبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية

أظهر استطلاع للرأي أن من المرجح أن يفوز الحزب الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

وأظهر الاستبيان الذي أجرته مؤسسة أوبنيون واي مع (أو.آر.بي.آي) لآراء ما يقل قليلا عن ألفي ناخب مسجل أن حزب الجمهورية إلى الأمام سيحصل على 27 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى التي تجرى في 11 حزيران.

وتقدم بذلك حزب ماكرون على حزب الجمهوريين المحافظ وحزب الجبهة الوطنية اليميني إذ حصل كل منهما على 20 بالمئة فيما حصل حزب فرنسا الأبية اليساري على 14 بالمئة والحزب الاشتراكي على 11 بالمئة وذلك وفقا للاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة ليزيكو وراديو كلاسيك.

ونسبة لهذه التوقعات فسيحصل حزب ماكرون على عدد مقاعد يتراوح بين 280 و300 مقعد من أصل 535 مقعدا للبر الرئيسي بالجمعية الوطنية.

ويحتاج الحزب إلى الفوز بمقاعد يبلغ عددها 289 لتأمين أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وعدد مقاعدها الإجمالي 577 بما يشمل ممثلين عن كورسيكا.

وأشار استطلاع أجرته أوبنيون واي مع جهة أخرى في الثالث من أيار إلى أن حزب ماكرون في طريقه للفوز بما يتراوح بين 249 و286 مقعدا.