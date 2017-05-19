أردوغان: لن نتردد في إطلاق “درع فرات” جديدة في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتردد في اتخاذ قرار بإطلاق عملية عسكرية جديدة شمال سوريا ،على غرار “درع الفرات”.

وقال أردوغان ، في كلمة ألقاها خلال اجتماع له مع رجال الأعمال الأتراك في إسطنبول ، إنه أبلغ الولايات المتحدة بأن تركيا ستمارس قواعدها الخاصة باستخدام القوة العسكرية حال مواجهتها أي تهديد من دون التشاور مع أحد.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أن بلاده ليس من الممكن أن يكون لديها دور في عملية تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي بسبب مشاركة “وحدات حماية الشعب” الكردية فيها.

وأوضح أردوغان: “إننا بحثنا عملية الرقة خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة ورأينا أنها تتعامل بحساسية مع هذا الموضوع، وقلنا لهم: لن نشارك في العملية إذ ستكون هناك “وحدات حماية الشعب”، وأنتم ستنفذونها بأنفسكم، فإذا كان هذا هو قراركم بشأن الرقة فبالتوفيق”.

يذكر أن السلطات التركية تعتبر وحدات تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، وكذلك هيكله السياسي الأساسي “حزب الإتحاد الديمقراطي” وقوته العسكرية الرئيسية “وحدات حماية الشعب” الكردية، تعتبرها حليفة لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف إرهابيا في تركيا.