الخازن مخاطباً تويني: أوقف فسادهم أو إستقل

ناشد الوزير السابق فريد هيكل الخازن، في بيان، وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، “مواجهة الصفقات التي لم تشهد لها مثيل جمهوريات الموز في أي مكان من العالم إلا في لبنان، مطالبا إياه بالكشف عن كل سماسرة السياسة في كل القطاعات التي يتم نهبها حاليا تحت شعارات أخلاقية مزيفة”.

وقال الخازن: “الصفقات تتم بمئات ملايين الدولارات منها ما أنجز ودخل إلى الجيوب ومنها على طريق الإنجاز لإفراغ خزينة الدولة وجيوب الناس. وأنت يا معالي وزير مكافحة الفساد من أصحاب الأكف النظيفة وقد أنيطت بكم مهمة كشف الفاسدين، فإما أن تضرب بيد من حديد وإما تستقيل”.

أضاف: “القطاعات المنهوبة صارت معروفة بالوقائع والأرقام ولا تحتاج إلا إلى تحرك النيابات العامة وعندما يكشف المستور ستكون الأرقام بالمليارات وسيكون أبطالها من أكثر المنادين بالعفة الوطنية والأخلاق السياسية”.

وختم الخازن، مخاطبا تويني: المواطن اللبناني ينظر إلى وزارتكم كبصيص أمل وليس كشاهد على سلسلة الفضائح والارتكابات، وأنا متأكد أن صوت ضميركم الوطني سيكون أقوى من أصوات أكلت الجبنة في أغلب مفاصل الدولة اللبنانية”.