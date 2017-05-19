“الأمن العام”: يمكن استثنائيا الحصول على جواز السفر بموجب بيان قيد إفرادي

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:

“تعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين اللبنانيين غير الحائزين على بطاقة هوية أنه يمكنهم استثنائيا لغاية تاريخ 31/12/2017 ضمنا، تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بموجب بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر شرط أن يتم تعبئة طلب جواز السفر لدى مختار محل قيد صاحب العلاقة حصرا”.