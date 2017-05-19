الحريري بحث وحاصباني شؤون وزارة الصحة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الذي اوضح، ان البحث تناول شؤون وزارة الصحة لا سيما ما يخص موضوع صناعة الادوية والعلاقة التي نبنيها في هذا الاطار مع السوق المصري من خلال تصدير الادوية اللبنانية اليه، بعد الاتفاقية التي توصلنا اليها خلال انعقاد اللحنة العليا اللبنانية-المصرية .

واضاف: “كما عرضنا الاوضاع العامة والمواضيع المطروحة وضرورة الاستمرار في العمل المجدي وتضامن مجلس وزراء بالنسبة الى الملفات بطريقة فعالة كما نتمنى جميعا”.