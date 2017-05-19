حاصباني في بعبدا والسراي عارضاً لعمل المستشفيات الحكومية وصناعة الأدوية ونتائج زيارة مصر

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الوزير حاصباني الذي اطلعه على “المفاوضات الجارية مع جهورية مصر العربية لتوقيع اتفاقية الادوية وذلك في اطار تفعيل التعاون القائم بين البلدين. اثر الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى مصر وانعقاد اللجنة العليا اللبنانية – المصرية خلال زيارة الرئيس سعد الحريري الى القاهرة”.

واشار حاصباني الى انه “عرض مع الرئيس عون شؤون القطاع الصحي في لبنان وعمل المستشفيات الحكومية، اضافة الى التقدم الحاصل في صناعة الادوية في المصانع اللبنانية. كذلك تطرق البحث الى شؤون عامة تتعلق بالاوضاع السياسية في البلاد”.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد استقبل في “بيت الوسط” حاصباني الذي اوضح، ان البحث تناول شؤون وزارة الصحة لا سيما ما يخص موضوع صناعة الادوية والعلاقة التي نبنيها في هذا الاطار مع السوق المصري من خلال تصدير الادوية اللبنانية اليه، بعد الاتفاقية التي توصلنا اليها خلال انعقاد اللحنة العليا اللبنانية-المصرية .

واضاف: “كما عرضنا الاوضاع العامة والمواضيع المطروحة وضرورة الاستمرار في العمل المجدي وتضامن مجلس وزراء بالنسبة الى الملفات بطريقة فعالة كما نتمنى جميعا”.