“حزب الله” يتخطى قمم ترامب ويعترض على تغييب قانون الإنتخاب

ناقش مجلس الوزراء موضوع حضور لبنان بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري القمة العربية – الإسلامية – الأميركية في الرياض بمشاركة الرئيس الأميركي دوتالد ترامب بدءا من بعد غد الأحد، وقد اكد الرئيس الحريري التزامه البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي رفضه اي موقف من شأنه التأثير على الوحدة الداخلية. وطمأن الى ان القمة ستتصدى للإرهاب المطروح كبند اساسي على جدول أعمالها.

مصادر وزارية كشفت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان “حزب الله” تخطى هذه النقطة الاساسية بالنسبة اليه، ليسجل إعتراضه على تغييب قانون الإنتخاب عن جدول أعمال الجلسة الحكومية، كأن المهل الدستورية غير ضاغطة، وكأن أمامنا متسعا من الوقت او ربما كان هناك من يهوى اللعب على حافة الهاوية، فهذا لا يمكنه اخذ البلد الى الهاوية، كما تقول قناة “المنار”، التي ذكرت بمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائلة بأن عدم الوصول الى إتفاق قبل نهاية ولاية المجلس النيابي يعني خسارة البلد بأسره.