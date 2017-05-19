“حزب الله” متخوف.. والحريري يمشي بين حبات المطر

بدأت جهات مقربة من “حزب الله” تحذر من أي موقف للبنان في القمة العربية – الأميركية في الرياض الأحد، يمكن ان يؤدي الى تفجير الوضع السياسي وربما الحكومي ايضا، غير ان الصورة في الغرف المقفلة تبدو مختلفة.

فـ”حزب الله” يحاول ان يظهر بمظهر من يضع اعصابه في ثلاجة. لا يستبعد ضربة أميركية لسوريا تسبق او تعقب القمة على خلفية التقرير حول “محرقة صيدنايا”، الذي فتح الآن بعد نحو عامين من وضعه، يضاف الى ذلك الحديث عن استخدام “غاز الخردل” في مدينة حلب.

المقربون من “حزب الله” متخوفون من “نوعية” الضربة ان حصلت، ليشيروا الى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ضرب قاعدة الشعيرات في سوريا في الاسبوع الاول من شهر نيسان المنصرم، كان في وضع اقل دقة من الوضع الذي يواجهه الآن. وعلى هذا الاساس، وفي ضوء العاصفة التي تثار حوله حالياً، فقد يرى توسيع حجم الضربة، كماً ونوعاً، لدرء مفاعيل تلك العاصفة.

والاجواء لا تشير بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، الى ان الحزب قد يلجأ الى الصدام السياسي مع الداخل، في حين ان مصادر قريبة من تيار “المستقبل” تقول ان رئيس الحكومة سعد الحريري “يعرف كيف يمشي بين حبات المطر”.