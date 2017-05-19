ترامب: جو ليبرمان مرشح لرئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي

صرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ان جو ليبرمان الذي كان مرشحا ديموقراطيا لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، مرشح لان يصبح المدير العام لمكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”، بعد إقالة جيمس كومي.

ورد ترامب “بنعم”، على سؤال عما اذا كان السناتور السابق البالغ من العمر 75 عاما من المرشحين الاوفر حظا لهذا المنصب.

ويأتي اختيار رئيس جديد لجهاز الامن الفدرالي في أجواء سياسية متوترة جدا في واشنطن.

ويشتبه بان ترامب عرقل عمل القضاء بطلبه من كومي التخلي عن تحقيق للاف بي آي يتعلق باحد مستشاريه السابقين مايكل فلين.