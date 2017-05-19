بيان مزور لسليماني… وإقالة مسؤول بمكتب خامنئي

أقال المرشد الأعلى علي خامنئي، ناطق نوري، بعد وصفه الرئيس حسن روحاني بالمرشح الأصلح لإدارة إيران.

هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن ناطق نوري لم تتم إقالته بل إنه تقدم بالاستقالة منذ فترة بعدما أعلن عن نيته دعم روحاني لكيلا يكون هناك أي ربط في حال دعمه لأي مرشح في الانتخابات”.

وكان ناطق نوري، الذي يعد من أبرز قادة التيار المعتدل، أعلن دعمه للرئيس حسن روحاني، معللا ذلك بدور روحاني في انفتاح إيران وزيادة حضورها في الساحة السياسية الدولية”.

بيان سليماني المزور

من جهته، استنكر الحرس الثوري، نشر صحيفة “إيران” الحكومية عبر قناتها عبر تطبيق “تلغرام”، بيانا قالت إنه مزور ومنسوب لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، يتحدث عن حياديته وعدم دعمه لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري، إن مواقف قادة الحرس تتم الإعلان عنها من قبل دائرة العلاقات العامة في هذه المؤسسة العسكرية، نافيا صحة ما نسب لسليماني، بعد الأنباء التي تحدثت عن دعم سليماني والحرس الثوري لإبراهيم رئيسي مرشح التيار المحافظ.