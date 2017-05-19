مصدر عسكري: لا مراكز لـ”حزب الله” في أراضي عرسال ورأس بعلبك

في وقت يستمرّ الجيش في تسديد الضربات للمسلحين في جرود رأس بعلبك و عرسال ، أكّد مصدر عسكري رفيع انّ “الغارات الجوية التي نفّذها الجيش ليل أمس الأول والرمايات بالمدفعية حقّقت أهدافها، وأثبتت مرّة جديدة أنّ الجيش جاهز لكل الإحتمالات ويسدّد الضربة تلو الأخرى للمسلحين”.

وشدّد المصدر نفسه لصحيفة “الجمهورية”، على أنه “لا مراكز لـ”حزب الله” في أراضي عرسال أو رأس بعلبك ، والجيش وحده منتشر في هذه النقاط وهو يوسّع انتشاره على كل الحدود الشرقية، وما يحكى عن استهداف “حزب الله” قيادات “جبهة النصرة” من جهة عرسال عار عن الصحة”.

ولفت المصدر العسكري الرفيع إلى أنه “في حال قيام “حزب الله” بأيّ عمل في الجرود فهو قد يكون انطلق من مراكزه السورية وليس من الأراضي اللبنانية”، مشيراً في الوقت نفسه الى “غياب المعلومات عن مصير المسؤول في “النصرة” “أبو مالك التلي”.