يدعي تأمين تأشيرات دخول لدول أجنبية… هل وقعتم ضحية أحتياله؟

تقدمت إحدى السيدات بشكوى لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، ضد مجهول بجرم نصب واحتيال، حيث اقدم على إيهامها انه يستطيع تأمين تأشيرات دخول الى احدى الدول الاجنبية لها ولشقيقتها وأولاد شقيقتها، وتسلم منها مبلغ 15.250 $ ( خمسة عشر ألفاً ومئتان وخمسون دولاراً اميركياً)، ثم توارى عن الانظار بعد ان غيّر رقم هاتفه وألغى صفحته على الفايسبوك.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت الفصيلة المذكورة من معرفة هويته ومكان تواجده في القلمون _ طرابلس، وتوقيفه بتاريخ 18/05/2017 بالتنسيق مع فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الاقليمي، ووتبين أنه يدعى:

_ ث. ج. ( مواليد عام 1972، لبناني)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

لــذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز فصيلة الروشة في محلة الأونيسكو_ قرب وزارة التربية، أو الاتصال على الرقم 797238/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.