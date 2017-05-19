وزراء “القوات”: نشاط داخلي وحراك خارجي… حاصباني وبوعاصي الى سويسرا والرياشي الى واشنطن

بالتزامن مع حراكهم الداخلي الموزّع على اكثر من ضفة، انتخابية في محاولة لخرق جدار الازمة المُستفحلة بالبلد، وكهربائية لتصويب مسار الخطة الكهربائية التي اقرّها مجلس الوزراء اخيراً في اتجاه الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء والعودة الى الحكومة في كل مرحلة من مراحل تنفيذها، اضافةً الى متابعتهم لهموم ومطالب اللبنانيين في مكاتبهم، ينشط وزراء “القوات اللبنانية”، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والاعلام ملحم الرياشي خارج الحدود ايضاً اما للمشاركة في مؤتمرات دولية او للقاء ابناء الجالية في عواصم غربية.

فبحسب معلومات “المركزية” تردد “ان حاصباني سيتوجّه الى سويسرا نهاية الاسبوع في زيارة لم تُعرف اسبابها ومن سيلتقي في خلالها، الا أن ستكون له قريباً محطة “صحية” خارج القارة الاوروبية للمشاركة في مؤتمر حول المستشفيات.

اما بو عاصي الموجود في العاصمة السويسرية جنيف، فيرأس وفد لبنان لمناقشة “التقرير الوطني عن اوضاع الاطفال في لبنان” مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل. وضم الوفد ممثلين عن وزارات: الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العدل، الخارجية والمغتربين والعمل، علماً انها ارفع مشاركة للبنان حيث يتمثل للمرة الاولى بوزير في جلسة مناقشة التقرير مع اللجنة الدولية لِمَ يوليه بوعاصي من اهمية لقضية الطفولة.

وفي حين يرافق الرياشي ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة في القمة الاميركية-السعودية-الاسلامية التي تبدأ اعمالها في العاصمة السعودية الاحد 21 الجاري، يتوجّه بعد انتهائها الى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية تبدأ الاربعاء 24 الجاري وتُختتم الجمعة 26 منه، يلتقي في خلالها ابناء الجالية اللبنانية.

وستكون ولاية كليفلاند المحطة الاولى في زيارته الاميركية، تليها ولاية أوهايو ثم نيوجرسي.