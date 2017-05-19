الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تلوث الليطاني

أشار وزير دولة للشؤون المالية علي حسن خليل إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع تلوث نهر الليطاني ناقشت موضوع التلوث على طول مجرى نهر الليطاني تم استعراض مشاريع الصرف الصحي التي تمتد على طول المجرى ايضا، والتي من شأنها ان تحد من التلوث.

ولفت خليل خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع تلوث نهر الليطاني، ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، إلى هذه المسائل من الناحيتين التقنية والمالية، فهناك مشاريع تم تأمين التمويل اللازم لها، واخرى يجري العمل على تأمين تمويلها، وقد تم تحديد اجتماع للجنة يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل للتمكن مع كافة الوزراء المعنيين من مناقشة مسألة التلوث الصناعي الذي يطال النهر ايضا.

واضاف: “كما وضعت دولة الرئيس والسادة الوزراء في اجواء التدابير التي اتخذناها لتشغيل محطة زحلة للصرف الصحي والتي نأمل ان يصار الى وضعها في الخدمة خلال شهرين لتقوم بواجباتها لجهة تكرير مياه الصرف الصحي والحد من التلوث في هذه المنطقة. كذلك كلف الرئيس الحريري وزير الصحة متابعة موضوع التلوث في منطقة قب الياس وسوف يتم تنظيم زيارة ميدانية الى المنطقة كما كلف الهيئة العليا للاغاثة متابعة هذا الموضوع مع وزارة الصحة”.

وأكد خليل على الجدية التي يتم التعاطي بها مع مسألة التلوث في نهر الليطاني، لافتا إلى أن هناك تصميم من الجميع لانهائه بأسرع وقت ممكن والرئيس الحريري يتعاطى معه بجدية بالغة ويتابعه بتفاصيله.

وختم:”هناك تنسيق مع البلديات في هذا الموضوع”.