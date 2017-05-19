فارس من معراب: جعجع أعزّ صديق لي منذ زمن… وتداولنا بالأوضاع اللبنانية كافة

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع في معراب نائب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق عصام فارس وولديه نجاد وفارس.

وبعد أن أعرب عن إعجابه بالمنطقة وطبيعة معراب الخلابة، ردَّ فارس على أسئلة الصحافيين نافياً أن تكون جولته تهدف الى العودة الى المعترك السياسي في لبنان. ووصف زيارته الى رئيس القوات بـ”الشخصية باعتباره أعزّ صديق لي منذ زمن، وأحببت أن ألتقي به بعد عودتي الى لبنان بعد 12 عاماً، ولو أنني التقيتهُ مراراً في الخارج، وكانت مناسبة تداولنا خلالها بالأوضاع اللبنانية كافة”.

وعمّا اذا تطرق وجعجع الى الشأن الانتخابي، أجاب فارس ممازحاً:”نعم … ولا”.