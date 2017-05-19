لوبان الى الانتخابات مجدداُ

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة مارين لوبان ترشحها للانتخابات البرلمانية في بلادها، المقررة في حزيران المقبل.

وفي تصريحات لقناة “تي آف 1” الفرنسية (خاصة)، قالت لوبان إنها ستترشح عن بلدية “إينين بومون” في إقليم با دو كاليه (شمال)، حيث حصدت فيها نسبة 58.2% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الماضية. وتابعت: “لا أستطيع أن أتخيل ألا أكون قائدة لأنصاري في معركة أعتبرها أساسية”.

وانتقدت لوبان، التعاون الحالي بين عدد من الاشتراكيين والجمهوريين مع الرئيس الجديد مانويل ماكرون. وقالت: “هذا التواطؤ القائم بين الاشتراكيين والجمهوريين حول الحكومة ورئيس الجمهورية الجديد يحتاج نوابا لا يقدمون أي تنازلات”.

واستقطب حزب “الجمهورية إلى الأمام”، المنبثقة عن حركة “إلى الأمام” التي أسسها ماكرون، مرشحين من الحزب الاشتراكي (يسار الوسط)، وحزب الجمهوريين (يمين الوسط)، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها على جولتين في 11 و18 حزيران المقبل.

وخاضت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، الانتخابات البرلمانية مرتين في بلدية إينين بومون، عامي 2007، و2012، لكن دون التمكن من الفوز.

وخسرت لوبان، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيار الجاري، أمام المرشح الوسطي ماكرون. حيث حصلت لوبان على 33.90% من الأصوات، مقابل 66.10% لماكرون.