العميد مارون حتي يحاضر في المفوضية الاوروبية بمواضيع ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب

تم توجيه دعوة الى العميد مارون حتي من قبل معهد الاتحاد الاوروبي ليحاضر في مواضيع ضبط الحدود و(EUISS) للدراسات الاستراتيجية لمكافحة الارهاب، في المفوضية الأوروبية في بروكسل في 19 ايار الجاري في مؤتمر “إصلاح قطاع الأمن في الجوار الجنوبي” الذي يغطي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والهدف من هذا المؤتمر هو لإستكشاف نهج يتناسب أكثر مع “إصلاح قطاع الأمن” في المنطقة.

وتحدث العميد حتي في موضوع “فن مكافحة الإرهاب” و”مراقبة الحدود البرية” للحد من التأثيرات المحتملة للتهديدات الارهابية.

وخلال زيارة العميد مارون حتي لبروكسل، تم تبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين الاوروبيين والإقليميين حول الاوضاع الامنية في لبنان والمنطقة، والنظر في الدعم المقدم الى الجيش اللبناني.