طعن إثنين من الشرطة والجيش بمحطة قطارات في ميلانو

عربيا ودولياالجمعة 19 أيار 2017 طعن إثنين من الشرطة والجيش بمحطة قطارات في ميلانوقالت متحدثة باسم الشرطة الإيطالية إن رجلا طعن إثنين من أفراد الشرطة والجيش في محطة القطارات الرئيسية في ميلانو .وأوضحت المتحدثة أن الاثنين يتلقيان العلاج في المستشفى، موضحة أن إصابتهما متوسطة الخطورة. وبسؤالها عما إذا كانت الواقعة هجوما إرهابيا، قالت: “لا نعتقد في الوقت الراهن أن هذه هي الفرضية التي ينبغي بحثها”. وأضافت أن الشرطة تجري التحريات اللازمة، وأنها احتجزت مشتبها به وهو من مواليد 1996 في ميلانو .واستخدم المهاجم سكينا عندما اقترب منه الإثنان وطلبا منه الإطلاع على بطاقة هويته.كلمات مفتاحية:حادثة طعنمتروميلانوالمصدر: وكالات