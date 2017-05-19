طعن إثنين من الشرطة والجيش بمحطة قطارات في ميلانو

قالت متحدثة باسم الشرطة الإيطالية إن رجلا طعن إثنين من أفراد الشرطة والجيش في محطة القطارات الرئيسية في ميلانو .

وأوضحت المتحدثة أن الاثنين يتلقيان العلاج في المستشفى، موضحة أن إصابتهما متوسطة الخطورة.

وبسؤالها عما إذا كانت الواقعة هجوما إرهابيا، قالت: “لا نعتقد في الوقت الراهن أن هذه هي الفرضية التي ينبغي بحثها”. وأضافت أن الشرطة تجري التحريات اللازمة، وأنها احتجزت مشتبها به وهو من مواليد 1996 في ميلانو .

واستخدم المهاجم سكينا عندما اقترب منه الإثنان وطلبا منه الإطلاع على بطاقة هويته.