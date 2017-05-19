عون يرغب بالتجديد لسلامة في جلسة برئاسته في بعبدا

غاب موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن جلسة مجلس الوزراء ، الا انه لم يغب عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحاكم سلامة في بعبدا.

وتقول مصادر الرئيس بري وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن رئيس الجمهورية أظهر ايجابية في التجديد لسلامة انما بعد التوافق معه على جملة إجراءات مطلوبة من “التيار الوطني الحر”.

وعلمت “الأنباء”، ان الرئيس عون يرغب في ان يتم التجديد لسلامة في بعبدا، وخلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسته.