وفد كندي يزور لبنان في إطار تعزيز الرعاية الصحية الأولية

في إطار تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالاً لبرنامج الإعتماد الذي بدأت وزارة الصحة العامة بتنفيذه منذ العام 2008 بالتعاون مع هيئة الإعتماد الكندية، يزور وفد كندي من المؤسسة الدولية للإعتماد لبنان ليطلع ميدانياً على عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد التقييم الذاتي الذي قاموا به والتدريب المكثّف الذي اعدّته الوزارة والمؤسسة الكندية لتلك المراكز، خصوصا ان الأولويات المولجة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني تصب في خانة تعزيز الرعاية الصحية الأولية لخدمة افضل للمواطن .

ستطال زيارات البعثة الكندية خلال شهر ايار كافة المناطق اللبنانية وصولاً الى حلبا شمالاً ومشغرة بقاعاً وبنت جبيل جنوباً إضافة الى مواقع عدة في بيروت وجبل لبنان.

كما وسيقوم “المساحون” اللبنانيون الذين تم تدريبهم سابقاً من قبل المؤسسة الدولية الكندية للإعتماد بمرافقة افراد البعثة الكندية للمشاركة بتقييم المراكز الصحية .

وعليه، سوف يبلغ عدد المراكز التي تمت زيارتها في اطار متابعة برامج الإعتماد 92 مركزاً صحياً مما خوّل هذه المراكز تحسين ادائها وسمح لها بتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية لما يقارب ثلث الشعب اللبناني خلال عام 2016.