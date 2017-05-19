المرعبي: يمكن ان يتراجع “المستقبل” عن رفض التمديد

لمح وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي الى إمكان تراجع تيار “المستقبل” عن قراره بعدم المشاركة في التمديد لمجلس النواب، مشدداً على ان الفراغ غير مقبول بأي شكل من الأشكال بالنسبة لتيار “المستقبل.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية، أشار المرعبي الى ان بين الفراغ والتمديد والستين طبعاً افضل ان نسير بقانون الستين، فننتخب مجلساً نيابياً لفترة قصيرة ريثما يتم الاتفاق على قانون جديد، وعندها نوقف الدورة البرلمانية ونجري انتخابات جديدة على أساس القانون المتفق عليه”.

واضاف: “كل ما يعنيني في هذا الموضوع ان يكون هناك عدالة وممارسة ديمقراطية، سواء على الستين او السكين المهم ان تجري الانتخابات دون تمديد او فراغ”.