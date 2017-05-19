عقاب صقر: نصرالله عذّب شقيقيه وقصفهما

يروي عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر في حلقة خاصة تبثها “روتانا خليجية” اليوم، قصة إصابته مع الأمير بندر بن سلطان (رئيس المخابرات السعودية السابق) قرب الحدود السورية.

وكشف صقر في مقتطفات من المقابلة نشرت أمس، قصة قيام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، إبان الحرب بين “الحزب” وحركة “أمل” عن إعتقال شقيقيه وتعذيبهما، بعد قصف المبنى الذي تحصنا فيه.

وقال: “الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز هو فارس العرب”، وأكمل في سياق آخر: “الملك سلمان بن عبد العزيز عاشق للبنان وملم بتفاصيله وتعقيداته”.