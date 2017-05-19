اللواء عثمان: نعوض النقص في العديد بترسيخ ثقة المواطن فينا

زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فصيلة رأس بيروت النموذجية وكان في استقباله قائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي ورئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم وإطلع على حسن سير العمل فيها، ثم زار قسم المباحث الجنائية العامة في وحدة الشرطة القضائية، وعقد اجتماعاً مع الضباط حضره إضافة الى العميد محمد الايوبي، رئيس القسم العميد مروان سليلاتي ورؤساء المكاتب.

بدايةً، توجه اللواء عثمان بكلمة أثنى فيها على عملهم وجهدهم، وتحدث عن أهمية إكتساب ثقة الناس وتطويرها من خلال اعتماد أخلاق ومبادىء الشرطة المجتمعية التي تقوم على فهمنا لواجباتنا في احترام المواطنين والتعاون معهم بشكل فعال ومميز لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، الأمر الذي يجعل العلاقة معهم أكثر سهولة عبر مساعدتهم ومدّ يد العون لهم في أية مسألة سواء أكانت أمنية أو إنسانية أو إجتماعية، وتوثيق العلاقة ببناء جسور متينة قوامها توقيف المجرمين والمخلين بالامن والخارجين عن القانون. واعتبر اللواء عثمان انه وبالرغم من قلة العديد، فإننا نعوض هذا النقص، بزيادة وترسيخ الثقة بيننا وبين المواطنين، فيعمدون الى تزويدنا بصورة طوعية بأي معلومة من شأنها مساعدتنا في عملنا. ثم تطرق الى أهمية التدريب المحترف والمستمر الذي يساعد على تطوير مهارات العسكريين لملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ويجنبنا سقوط الشهداء من صفوفنا والنجاح في العمليات وتحقيق الانجازات.

كل شهيد يسقط يؤلمنا جداً ويشكل خسارة كبيرة لنا وللبنان. من هذا المنطلق لن نسمح لبعض الهفوات والارتكابات أن تشكل عائقاً أمام علاقتنا بالمواطنين.