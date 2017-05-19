بوتين يدعم الرئيس الفنزويلي مادورو: حق الشعب بتقرير مصيره

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الدامية المطالبة باستقالته، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة الفنزويلية.

وشدّد بوتين خلال اتصال هاتفي “على حق الشعب الفنزويلي في اختيار مصيره بلا تدخّل خارجي، في مواجهة القوى المتطرفة المدعومة من الخارج” وفقاً لبيان الخارجيّة الفنزويلية.

ويعتبر مادورو أنّ احتجاجات المعارضة جزء من حملة منظمة من جانب الولايات المتحدة لنشر الفوضى وتشجيع التدخّل الأجنبي في فنزويلا.

وقد اعتبر بوتين أنّ هذه الحملة “غير شرعيّة وغير مقبولة”.

وأدرجت الولايات المتحدة الخميس على لائحتها المالية السوداء ثمانية أعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيس المحكمة، متهمين بتصعيد الأزمة السياسية في فنزويلا من خلال إضعاف سلطة البرلمان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها “عار على الإنسانية”، معتبراً أن الوضع في هذا البلد هو الأسوأ منذ “عقود”.