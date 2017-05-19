خوري بحث مع سفير الصين في سبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ كاجيان وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم مناقشة مشاركة لبنان في المعرض الصيني العربي في ننشا، وطلبت الوزارة منحها معاملة تفضيلية للبنان من اجل تمكينه من تصدير بعض السلع التي من الممكن ان تلاقي رواجا في الاسواق الصينية، وسيتم ارسال طلب رسمي الى جمهورية الصين الشعبية عبر الاطر الدبلوماسية.

وقدم السفير مشروع مذكرة تفاهم في شأن السكك الحديد، واعادة العمل بطريق الحرير سيصار الى مراجعتها مع الجهات المختصة تمهيدا لتوقيعها.