الرياشي: قانون الاداب الطبية اصبح جزءا من قانون الاعلام

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أن القانون المتعلق بالآداب الطبية، اصبح جزءا من قانون الاعلام الموجود على طاولة لجنة الاعلام النيابية، ولن يصدر كقانون منفرد بل سيصدر مع قانون الاعلام بشكل عام.

وقال الرياشي خلال افتتاح “الجمعية اللبنانية لأطباء العين” مؤتمرها السنوي الخامس والعشرين برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالرياشي والذي اقامته في فندق “الفينيسيا”، في حضور نقيب الاطباء في بيروت البروفسور ريمون الصايغ، رئيس الجمعية البروفسور الياس شلالا، وبمشاركة عدد من اطباء العين من لبنان وخبراء من فرنسا واميركا،

إنه “صحيح أن العين هي سراج الجسد، وصحيح أنكم كأطباء يمكن لكم أن تصححوا نظرنا وكيف نستطيع أن نرى، ولكن الاتكال علينا ماذا نرى؟ فللاسف ما نراه هذه الايام ليس جميلا، ولكن الذي سنراه في المستقبل يكون احلى وأغنى، ولذلك من كلمة vision خرجت كلمة visionaire وكلمة مستقبل ورؤيا للمستقبل وللبعيد لأن خلف العين توجد بصيرة وعين خفية ترى كثيرا للامام.

وأضاف:” في هذه المناسبة باسم فخامة رئيس الجمهورية أحييكم واحيي مؤتمركم وأحيي ضيوفكم الاطباء وفي الاساس الاطباء اللبنانيين الذين هم فخر كبير لنا وللبنان، فخر كبير لنا لأن كثيرا من الناس من العالم العربي والمشرق يقصدون لبنان للعلاج من أي مشكلة صحية يتعرضون لها سواء في العين او خارج العين”.

وتابع أن القانون المتعلق بالاداب الطبية، اصبح جزءا من قانون الاعلام الاخير الموجود على طاولة لجنة الاعلام في مجلس النواب، ولن يصدر كقانون منفرد بل سيصدر مع قانون الاعلام بشكل عام، لافتا إلى أن الاعلام يخضع لسلطة القانون وأي مهنة طبية تخضع أيضا لسلطة وسقف القانون، متمنيا الحفاظ على الاخلاق المهنية سواء الطبية او الاعلامية أو لحماية المجتمع وحماية المستقبل.

وختم: “اطلب منكم وباسم فخامة رئيس الجمهورية، انكم حريصون على عيوننا وعلى عيون لبنان كي ترى جيدا، ولكن كلنا تعودنا بسبب هذه الالة العجيبة “الخليوي” أن نسير وعيوننا الى الاسفل، لذا اطلب منكم ولو بلحظة من لحظاتنا ان ننظر الى الاعلى لنرى افضل”.