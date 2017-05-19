بالصور: السعودية تصنّف رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” صفي الدين ضمن لائحة الإرهاب

اعلنت المملكة العربية السعودية انها صنّفت رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” هاشم صفي الدين ضمن لائحة الإرهاب لإرتباطه بـ”الحزب”، وهو لبناني الجنسية من مواليد مدينة صور عام 1964، وجاء ذلك خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى “حزب الله” في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام الأسد.

ووفقا للبيان الصادر من السعودية، سوف تواصل المملكة مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ”حزب الله” ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة “حزب الله ” المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية: “لطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف”.

ويأتي تصنيف اللبناني المذكور ضمن الإرهابيين استناداً لنظام جرائم الارهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الاسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة ، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه.

من هو صفي الدين؟

هاشم صفي الدين، هو رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله”، وأحد القادة البارزين للحزب، وهو ابن عمة أم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

وبحكم موقعه كرئيس للمجلس التنفيذي لـ”الحزب” فإنه يشرف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحزب، ومن تلك الأنشطة إشرافه على إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تعرضت لدمار كبير بعد حرب تموز عام 2006