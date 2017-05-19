خاص بالفيديو: إشكال في الفرزل… ضابط يستقوي برتبته الأمنية

وقع إشكال في بلدة الفرزل – قضاء زحلة ، بين عدد من شبان البلدة و”خضر . ي”، وهو ضابط ينتمي الى أحد الأسلاك الأمنية.

وعلم موقع “القوات اللبنانية” ان خضر كان بلباسه المدني، وقد اعترض في “سوبر ماركت” Foodies، لصاحبها “يوسف. إ”، على معجون حلاقة منتهي الصلاحية زاعماً انه قد اشتراه منذ اربعة أيام، ليتبين فيما بعد انه قام بعملية الشراء بتاريخ ٢١ نيسان.

وبعد سجال دار بينه وبين الموظفة التي عرضت عليه اعادة ثمن معجون الحلاقة قام بصفعها على وجهها، ثم غادر “السوبر ماركت” رامياً معجون الحلاقة على المدخل، فتوجه صاحب “السوبر ماركت” الى سيارة خضر وبدء العراك بالأيدي، فاتصل الأخير بأقاربه من آل زعيتر لمساندته في مواجهة شبان من الفرزل.

وبعد تدخل رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان ومختارها جوزف فرح الذي أصيب بجروح ونقل الى المستشفى، اتصل خضر بمرجعه الأمني طالباً التدخل.

وعلى اثر هذا الاشكال، فرض الجيش طوقاً أمنياً وتمّ توقيف عدد من الشبان. وقد فُتح تحقيق بالحادث ثم اطلق سراح جميع الموقفين، وقُدمت شكوى بحق الضابط خضر.