عادت موجة الإستقالات لتعصف بالحزب “الديموقراطي اللبناني” الذي يرأسه الوزير والنائب طلال إرسلان .

فبعد الإستقالات الجماعية لأعضاء وعناصر الحزب في راشيا والبقاع الغربي في الفترة الأخيرة، برزت إلى الواجهة على الساحة السياسية إستقالة عضو المكتب السياسي عماد العماد بعد سنوات على إنتسابه إلى الحزب.

يذكر أن العماد كان ممثل الحزب في اللقاءات السياسية والحزبية المركزية.