زلّة لسان تحرج ترامب أمام نظيره الكولومبي

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موقف محرج، عندما عبر بالخطأ أن بلاده عازمة على محاربة زراعة نبات الكاكاو في كولومبيا، بدلا من نبات الكوكا الذي يحتوي مواد مخدرة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس، قال ترامب: “في العام الماضي بلغت زراعة الكاكاو وإنتاج الكوكايين في كولومبيا مستوى قياسيا، ونحن نأمل في إصلاح هذا الوضع في أقرب وقت”.

ويعتبر نبات الكوكا مخدرا غير مشروع حسب اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لعام 1961، ويصنف كالكوكايين والهيروين والأفيون والمورفين ومجموعة كبيرة من الأدوية الكيميائية.

وأعلنت السلطات الكولومبية أنها ستستثمر 340 مليون دولار في برنامج استبدال زراعة هذا المحصول. وعلى الرغم من الجهود المكثفة من قبل القوات الكولومبية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية للحد من تجارة الكوكايين، إلا أن زراعة الكوكا شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.