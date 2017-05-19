بالفيديو: ترامب غادر قاعدة سانت أندوز متوجهاً إلى الرياض

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاعدة سانت أندوز متوجها إلى الرياض لحضور القمة الأميركية الإسلامية.

وتبدأ في العاصمة السعودية الرياض 3 قمم يجتمع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الدول الإسلامية والعربية يومي 20 و 21 من أيار الجاري لصياغة رؤية مشتركة بين الولايات المتحدة وشركائها.

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شاهد… #الرياض تتزين استعداداً لزيارة #ترامب Geplaatst door Lebanese Forces op vrijdag 19 mei 2017

و سيلتقي في الرياض زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية، لعقد قمة سعودية أميركية، وقمة خليجية أميركية، إضافة إلى قمة إسلامية أميركية.