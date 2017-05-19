تحت المجهرالجمعة 19 أيار 2017 بالفيديو: ترامب غادر قاعدة سانت أندوز متوجهاً إلى الرياض غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاعدة سانت أندوز متوجها إلى الرياض لحضور القمة الأميركية الإسلامية.وتبدأ في العاصمة السعودية الرياض 3 قمم يجتمع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الدول الإسلامية والعربية يومي 20 و 21 من أيار الجاري لصياغة رؤية مشتركة بين الولايات المتحدة وشركائها.شاهد أيضاً… الرياض تتزين استعداداً لزيارة ترامبشاهد… #الرياض تتزين استعداداً لزيارة #ترامب Geplaatst door Lebanese Forces op vrijdag 19 mei 2017و سيلتقي في الرياض زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية، لعقد قمة سعودية أميركية، وقمة خليجية أميركية، إضافة إلى قمة إسلامية أميركية.#ترامب يغادر قاعدة سانت أندوز متوجها إلى #الرياض pic.twitter.com/3nsbwgMdiw— الدروازة ميديا (@DerwazaMedia) May 19, 2017كلمات مفتاحية:ترامبالمصدر: twitter، فريق موقع القوات اللبنانية