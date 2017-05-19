طقس شتوي في أيار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد فترة قبل الظهر ورياح قوية أحيانا. تخف حدة الأمطار بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على الجبال اعتبارا من 2500 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود وتركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام القليلة المقبلة.

الطقس في لبنان:

الجمعة:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق ومتقطع نهارا، تشتد ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد أحيانا كما تنشط الرياح

السبت:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد فترة قبل الظهر ورياح قوية أحيانا، تخف حدة الأمطار بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على الجبال اعتبارا من 2500 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة نسبيا، يحتمل تساقط امطار خفيفة ومتفرقة صباحا يتحسن الطقس خلال النهار.

الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الارز من 9 الى 16 درجة، في الدخال من 14 الى 26 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 25 و 60 كلم/س.

الانقشاع متوسط يسوء احيانا بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج ليلا، حرارة سطح الماء 25 درجة.

الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 55,05 ساعة غروب الشمس: 36,07