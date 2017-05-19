بارود: لوضع حد لتباطؤ متعهد مؤسسة كهرباء لبنان في جعيتا

ناشد الوزير السابق المحامي زياد بارود في تصريح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك “وضع حد لتباطؤ متعهد المؤسسة في منطقة جعيتا، في الاشغال التي تجعل الشريان الأساسي جحيما يوميا لسالكي الطريق منذ أكثر من عشرة أيام”.

وتمنى “اتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع ما يمكن”، مثمنا “ما تقوم به وزارة الطاقة والمؤسسة من تطويرٍ للشبكة وانما للاسف بواسطة متعهدين لا يبالون بمعاناة الناس.”